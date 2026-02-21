Около Герцлии обрушилась часть утеса на пляже

В субботу, 21 февраля, произошло обрушение части утеса на пляже Сидна-Али, севернее Герцлии. Инспекторы Управления природы и парков прибыли на место и проводят проверку обстоятельств инцидента.

Посещение данного района запрещено.

Управление природы и парков напоминает, что следует держаться подальше от утесов на пляжах из-за рисков обвалов. Как правило, опасные зоны на пляжах огорожены, установлены предупреждающие знаки.

Отметим, что в последние несколько дней была штормовая погода, это могло стать причиной значительного подмывания и последующего обрушения утеса в прибрежной зоне.