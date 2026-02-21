x
21 февраля 2026
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 февраля 2026
|
21 февраля 2026
|
последняя новость: 13:27
21 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Герцлии обрушилась часть утеса на пляже

Пляжи
Средиземное море
Заповедники/парки
время публикации: 21 февраля 2026 г., 12:59 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 13:07
Около Герцлии обрушилась часть утеса на пляже
אסף ניסנבוים רשות הטבע והגנים

В субботу, 21 февраля, произошло обрушение части утеса на пляже Сидна-Али, севернее Герцлии. Инспекторы Управления природы и парков прибыли на место и проводят проверку обстоятельств инцидента.

Посещение данного района запрещено.

Управление природы и парков напоминает, что следует держаться подальше от утесов на пляжах из-за рисков обвалов. Как правило, опасные зоны на пляжах огорожены, установлены предупреждающие знаки.

Отметим, что в последние несколько дней была штормовая погода, это могло стать причиной значительного подмывания и последующего обрушения утеса в прибрежной зоне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook