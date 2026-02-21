ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидирован террорист

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 21 февраля, израильские военные заметили в северной части сектора Газы, в районе "желтой линии" террориста, который приближался к военным, и ликвидировали его.

Ранее источники в Газе сообщали об убитом в результате удара ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора.

Кроме того, источники в Газе сообщали об убитом в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели к югу от Хан-Юниса, в южной части сектора.