21 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидирован террорист

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 14:28
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 21 февраля, израильские военные заметили в северной части сектора Газы, в районе "желтой линии" террориста, который приближался к военным, и ликвидировали его.

Ранее источники в Газе сообщали об убитом в результате удара ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора.

Кроме того, источники в Газе сообщали об убитом в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели к югу от Хан-Юниса, в южной части сектора.

Израиль
