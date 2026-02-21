ЦАХАЛ: на севере Газы ликвидирован террорист
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:24 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 14:28
ЦАХАЛ сообщает, что сегодня, 21 февраля, израильские военные заметили в северной части сектора Газы, в районе "желтой линии" террориста, который приближался к военным, и ликвидировали его.
Ранее источники в Газе сообщали об убитом в результате удара ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора.
Кроме того, источники в Газе сообщали об убитом в результате удара БПЛА ЦАХАЛа по цели к югу от Хан-Юниса, в южной части сектора.