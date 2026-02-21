Убийство правого активиста во Франции, ожидаются массовые акции протеста

Во Франции на выходные запланированы митинги и марши в нескольких городах в связи с убийством 23-летнего Квентина Дранка, который был избит до смерти в Лионе на прошлой неделе.

К настоящему времени по подозрению в причастности к избиению Дранка задержаны 11 человек. Расследование продолжается.

Акции анонсированы как правыми движениями, так и их оппонентами. Полиция приведена в состояние повышенной готовности в связи с высокой вероятностью столкновений, отмечает AFP.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал участников демонстраций сохранять "спокойствие", подчеркнув, что "никакое насилие не является легитимным".

Феминистская правая группа "Немезида" заявила, что Дранк выступал в роли охранника их акций. Ряд французских СМИ называют Квентина Дранка "ультраправым активистом". Семья убитого настаивает на том, что он не был членом какой-либо организации.

По данным следствия, Квентин Дранк получил смертельные травмы во время акции протеста против политика палестинского происхождения Римы Хасан – евродепутата из партии "Непокоренная Франция", одной из участниц так называемой "флотилии Сумуда" (она же "Флотилия Свободы"), пытавшейся в 2025 году прорвать морскую блокаду Газы.