21 февраля 2026
"Хизбалла" опубликовала имена командиров, погибших в результате удара ЦАХАЛа по штабу в Бекаа

время публикации: 21 февраля 2026 г., 11:03 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 11:50
"Хизбалла"

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" начала публикацию имен командиров и боевиков, убитых вечером 20 февраля в районе Бекаа, на востоке Ливана, в результате израильских авиаударов.

Среди убитых: Саид Мухаммад аль-Мусауи ("Али Хусейн"), Ахмад Хусейн Хасан, Хусейн Мухаммад Яги, Ас-Сайид Касим Али Махди.

Сведения об убитых уточняются.

Ранее ливанские власти заявляли о не менее 10 убитых и 40 раненых.

Официальный представитель "Хизбаллы" сообщил французскому информационному агентству AFP, что в результате ударов погибли восемь командиров и боевиков организации.

ЦАХАЛ заявлял, что целью атаки были "лица, которые в последнее время работали над ускорением процессов готовности и усиления (ракетных сил "Хизбаллы"), планируя обстрелы Государства Израиль".

