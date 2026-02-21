Лыжные гонки. Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:32 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 14:39
Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады и 11-кратным олимпийским чемпионом.
Всего в его активе 13 олимпийских медалей.
Сборная Норвегии завоевала 18-ю золотую медаль Миланской олимпиады.
Йоханнес Клебо преодолел 50 км за 2 часа 6 минут 44.8 секунды.
Серебро и бронзу завоевали его товарищи по команде Мартин Левстрем Нюингет и Эмиль Иверсен.
