Лыжные гонки. Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады

Йоханнес Клебо стал шестикратным чемпионом Миланской олимпиады и 11-кратным олимпийским чемпионом.

Всего в его активе 13 олимпийских медалей.

Сборная Норвегии завоевала 18-ю золотую медаль Миланской олимпиады.

Йоханнес Клебо преодолел 50 км за 2 часа 6 минут 44.8 секунды.

Серебро и бронзу завоевали его товарищи по команде Мартин Левстрем Нюингет и Эмиль Иверсен.