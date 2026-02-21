x
Ближний Восток

Iran International: в Иране прошли студенческие протесты

Иран
Акции протеста
время публикации: 21 февраля 2026 г., 14:53 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 15:01
Iran International: в Иране прошли студенческие протесты
AP Photo/Kamran Jebreili

Иранские оппозиционные каналы, включая Iran International, сообщили о студенческих протестах в Тегеране. По их данным, учащиеся Технологического университета Амир-Кабир вышли на акцию против властей и перекрыли улицу рядом с кампусом.

В распространенных в соцсетях видеозаписях видно, как студенты покидают территорию университета и скандируют: "Не бойтесь, мы все вместе".

Сообщается также об акции в Технологическом университете Шарифа в Тегеране, где, как заявляет Iran International, протест перерос в столкновения после вмешательства боевиков провластного ополчения "Басидж", при этом в толпе звучали лозунги, включая "Смерть Хаменеи".

Кроме того, сообщается про протест в Мешхеде – в медицинском университете, где студенты скандировали "Свобода".

Ближний Восток
