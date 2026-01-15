x
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
15 января 2026
Израиль

Иерусалимский суд освободил из-под стражи водителя автобуса, насмерть сбившего подростка

Судебные решения
Иерусалим
время публикации: 15 января 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:28
Иерусалимский суд освободил из-под стражи водителя автобуса, насмерть сбившего подростка
Chaim Goldberg/Flash90

Иерусалимский окружной суд отклонил апелляцию полиции и постановил освободить водителя автобуса Фахри Хатиба, который более недели назад сбил насмерть подростка Йосефа Айзенталя во время демонстрации ультраортодоксов в Иерусалиме.

По решению суда, Фахри был освобожден без домашнего ареста. Решение приняла судья Хагит Марк-Калманович.

Судья указала, что не считает домашний арест жизненно необходимым для следствия – но это не означает прекращение расследования и тем более не является оправданием.

Судя по данным, публиковавшимся в СМИ, полиция не намерена добиваться обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Трагический инцидент произошел во время многотысячной акции протеста ультраортодоксов против закона о призыве. На перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа демонстранты перекрыли дорогу, и автобус компании Extra, следовавший по 64-му маршруту, не мог продвигаться дальше. Сбив одного из протестующих, водитель продолжил движение. После первого столкновения с участниками акции автобус проехал сотни метров, прежде чем остановился. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть 14-летнего Йосефа Айзенталя, жителя иерусалимского квартала Рамот. Еще трое подростков в возрасте 14-17 лет получили легкие травмы.

По данным СМИ, водитель заявил, что пытался как можно быстрее покинуть район демонстрации, но был окружен толпой, которая бросала в автобус камни, оскорбляла и плевала в него. Перед наездом он обращался в полицию с просьбой о помощи.

