Израиль

Суд приговорил воспитательницу из Нетании к 15 месяцам тюрьмы за насилие над детьми

время публикации: 21 января 2026 г., 12:42 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 12:42
Суд приговорил воспитательницу из Нетании к 15 месяцам тюрьмы за насилие над детьми
Yonatan SIndel/Flash90

Суд вынес приговор 59-летней Анне Корбан, работавшей воспитательницей в детском саду "Капитошка" в Нетании, признав ее виновной в насилии над младенцами. Ее приговорили к 15 месяцам тюрьмы, дополнительному условному сроку и выплате компенсаций пострадавшим на общую сумму 16 тысяч шекелей. Кроме того Корбан запрещено в дальнейшем работать с несовершеннолетними.

Корбан, занимавшая должность старшей воспитательницы группы детей в возрасте от одного года до года и восьми месяцев, неоднократно применяла агрессию в отношении как минимум пяти малышей: грубо поднимала и усаживала их, толкала, бросала на пол, била по рукам и трясла манеж, из-за чего головы детей раскачивались из стороны в сторону, отмечается в решении суда.

В рамках сделки со следствием Анна Корбан признала вину по пяти эпизодам нападения при отягчающих обстоятельствах.

