Вооруженное нападение на севере Иерусалима, трое раненых
время публикации: 21 июля 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 05:23
Поздно вечером 20 июля в Иерусалиме на улице Дерех Рамалла было совершено вооруженное нападение в результате которого ножевые ранения различной степени тяжести получили три человека.
Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Мужчина примерно 40 лет в тяжелом состоянии, юноша 17 лет в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие ранения.
Полиция проводит расследование.