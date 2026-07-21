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Израиль

Вооруженное нападение на севере Иерусалима, трое раненых

Мада
Иерусалим
время публикации: 21 июля 2026 г., 00:28 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 05:23
Вооруженное нападение на севере Иерусалима, трое раненых
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 20 июля в Иерусалиме на улице Дерех Рамалла было совершено вооруженное нападение в результате которого ножевые ранения различной степени тяжести получили три человека.

Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". Мужчина примерно 40 лет в тяжелом состоянии, юноша 17 лет в состоянии средней тяжести, еще один получил легкие ранения.

Полиция проводит расследование.

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