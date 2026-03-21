21 марта 2026
21 марта 2026
|
21 марта 2026
|
последняя новость: 21:03
21 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Ракетный обстрел Димоны, десятки пострадавших

Война с Ираном
время публикации: 21 марта 2026 г., 20:33 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 20:50
Ракетный обстрел Димоны, десятки пострадавших
Пресс-служба ЦАХАЛа

В результате ракетного обстрела юга Израиля в Димоне были зафиксированы прямые попадания в жилые дома. По данным службы МАДА, медики оказали помощь и доставили в больницу "Сорока" 47 человек.

Среди пострадавших 10-летний мальчик в тяжелом состоянии, получивший серьезные осколочные ранения, а также 30-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

31 человек получил легкие ранения и травмы по дороге в укрытия. 14 человек впали в шоковое состояние.

На нескольких участках в городе зафиксированы разрушения. Парамедики сообщают о людях, заблокированных в поврежденных зданиях. На месте работают крупные силы пожарной службы и спасатели. По словам очевидцев, в домах могут находиться пожилые люди.

