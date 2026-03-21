ВВС ЦАХАЛа атаковали ядерный научно-исследовательский центр в Тегеране
время публикации: 21 марта 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 20:21
В ходе завершившихся волн авиаударов по Тегерану ВВС Израиля, в координации с военной разведкой, нанесли удар по еще одному стратегическому объекту режима.
Речь идет о научно-исследовательском центре в университете "Малек Аштар", который использовался военпромом Ирана для разработки компонентов ядерного оружия и современных средств поражения.
Университет "Малек Аштар" подчиняется министерству обороны Ирана и находится под международными санкциями из-за своей многолетней деятельности по развитию ядерной программы и разработке баллистических ракет.