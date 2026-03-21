22-й день войны "Рычание льва": рекорд дальности ракет КСИР, ЦАХАЛ атакует в Иране и Ливане

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 21 день войны ЦАХАЛом были нанесены более 8500 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 21 день войны атаковала свыше 8000 целей. Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

22-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 21.03.2026

04:00

Взрыв на американской базе в Кувейте.

03:00

Ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Шфеле, Ярконе, Лахише, Самарии, Иудейской низменности, Центральном, Южном и Западном Негеве, в районе сектора Газы. МАДА: сообщений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежище и страдавших от нервного шока. Зафиксированы падения фрагментов ракет или суббоеприпасов в центре страны и в Негеве.

02:00

Иран выпустил две баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют Великобритания и США, сообщает The Wall Street Journal. По сведениям издания, одна ракета упала в море, вторая была перехвачена американским кораблем с помощью ракеты-перехватчика SM-3. Диего-Гарсия – американо-британская база, которая в последние дни фигурировала в сообщениях о возможном использовании ее инфраструктуры для операций против Ирана. Ранее Лондон разрешил США использовать британские базы, включая Диего-Гарсия, для ударов по иранским ракетным объектам, угрожавшим судоходству в районе Ормузского пролива. WSJ отмечает, что расстояние до базы существенно превышает прежние публичные оценки максимальной дальности иранских ракет. Остров Диего-Гарсия находится примерно в 4000 км от южного побережья Ирана.

Тревога в районе Кирьят-Шмоны. Ракетный обстрел.

ЦАХАЛ сообщил о новой волне ударов по целям в Бейруте: атакованы объекты террористической организации "Хизбалла". Ливанские источники сообщают о взрывах и пожарах в южных пригородах Бейрута – в частности, в районе Кафаат.

В ряде населенных пунктов Верхней Галилеи прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел со стороны Ливана.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля, в ряде районов Негева и на побережье Мертвого моря. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает ПРО.

Иранское провластное агентство Nour News сообщило, что в ночь на 21 марта были нанесены авиаудары по Тегерану, Кереджу и Исфахану.

00:00

Со стороны Ирана вновь атакована база американских войск "Виктория", расположенная недалеко от аэропорта Багдада.

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Хуше, на юго-восточной окраине Тира, на юге Ливана, примерно в 20 км от израильской границы. Также сообщается об авиаударе по цели в Гандурии, к востоку от Тира. Есть убитые.

Иранские оппозиционные источники сообщают о серии авиаударов на востоке Тегерана. Судя по характеру атак, речь идет о точечных ликвидациях. Сообщается также о серии взрывов в горах на севере Ирана. Официальных комментариев пока не поступало.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 20 человек: 18 израильтян, филиппинка и иностранный рабочий (гражданство уточняется).

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

15. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

16. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

17. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

18. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда. Убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

19. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

20. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.