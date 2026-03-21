На юге Ливана уничтожены несколько боевиков "Хизбаллы"

В результате наземной операции сил ЦАХАЛа, проведенной в ночь на субботу. 21 марта, на юге Ливана, бойцы бригады "Гивати" под командованием 91-й дивизии выявили нескольких вооруженных боевиков "Хизбаллы".

Бойцы ликвидировали одного террориста в ходе столкновения, затем беспилотник ВВС ЦАХАЛа атаковал еще нескольких боевиков, открывших огонь по израильским военнослужащим. Еще трое террористов были уничтожены танковым огнем.

Среди сил ЦАХАЛа пострадавших нет.

Кроме того, ВВС под руководством военной разведки (АМАН) атаковали в Бейруте штабы террористической организации "Хизбалла".