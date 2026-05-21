Полиция считает гибель выпавшей из окна девочки в Тель-Авиве несчастным случаем

По данным предварительного расследования обстоятельств гибели ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа на улице Давид Тидхар в Тель-Авиве, речь не идет о криминальном инциденте.

По всей видимости, девочка в возрасте четырех лет, иностранная гражданка, выбралась из окна квартиры на четвертом этаже и упала.

Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили ее лежащей возле дома без сознания, с множественными травмами. Девочку доставили в травматологическое отделение больницы "Ихилов" в тяжелом состоянии, но несмотря на попытки реанимировать ее и стабилизировать ее состояние, вскоре она скончалась.