Полиция считает гибель выпавшей из окна девочки в Тель-Авиве несчастным случаем
время публикации: 21 мая 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 20:31
По данным предварительного расследования обстоятельств гибели ребенка, упавшего с высоты четвертого этажа на улице Давид Тидхар в Тель-Авиве, речь не идет о криминальном инциденте.
По всей видимости, девочка в возрасте четырех лет, иностранная гражданка, выбралась из окна квартиры на четвертом этаже и упала.
Медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили ее лежащей возле дома без сознания, с множественными травмами. Девочку доставили в травматологическое отделение больницы "Ихилов" в тяжелом состоянии, но несмотря на попытки реанимировать ее и стабилизировать ее состояние, вскоре она скончалась.
