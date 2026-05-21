В Германии предъявлены обвинения иранскому агенту, собиравшему данные о евреях

Германская прокуратура предъявила обвинительное заключение гражданину Дании Али С., который был арестован летом прошлого года по подозрению в слежке за еврейскими объектами в Германии по заданию Ирана. Об этом сообщает в пятницу, 21 мая, The Washington Post.

По данным следствия, гражданин Дании Али С. действовал в интересах разведслужбы Корпуса стражей Исламской революции и поддерживал тесные контакты с подразделением "Кудс". Вместе с ним обвинения предъявлены гражданину Афганистана Тауабу М., арестованному в Дании в ноябре прошлого года.

По данным обвинительного заключения, в начале 2025 года Али С. получил задание собрать информацию о председателе Центрального совета евреев Германии Йозефе Шустере, главе Германо-израильского общества, бывшем депутате бундестага Фолькере Беке, а также о двух владельцах еврейских магазинов в Берлине. По версии прокуратуры, собранные данные предназначались для подготовки убийств и поджогов на территории Германии.

Следствием было установлено, что Али С. изучал и фотографировал различные объекты в Берлине и пытался найти сообщников для совершения атак. К маю 2025 года он установил контакт с Тауабом М., который выразил готовность достать оружие и организовать попытку убийства Фолькера Бека.

После ареста Али С. в прошлом году посол Ирана был вызван в МИД Германии. Тогда иранское посольство отвергло обвинения, назвав их "необоснованными и опасными".