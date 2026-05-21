Девочка упала с четвертого этажа в Тель-Авиве, врачи борются за ее жизнь
время публикации: 21 мая 2026 г., 17:46 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 17:46
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о несчастном случае в Тель-Авиве: девочка в возрасте примерно семи лет упала с высоты четвертого этажа на улице Давид Тидхар.
Фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшую в тяжелом состоянии, с крайне тяжелыми множественными травмами. Девочку эвакуировали в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, врачи борются за ее жизнь.
