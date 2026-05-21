21 мая 2026
Трамп: "Мы получим иранский уран и уничтожим его". Путин готов забрать уран в Россию

время публикации: 21 мая 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 19:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, по всей видимости, уничтожит высокообогащенный уран из Ирана после того, как получит его под свой контроль.

"Мы получим его, – подчеркнул президент в ходе пресс-конференции. – Нам он не нужен, мы его не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им сохранить его".

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи якобы распорядился не вывозить обогащенный уран из страны. Позднее иранский чиновник, которого цитировала Al Jazeera, опроверг эти сообщения.

Судьбу иранского урана обсуждал и президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин рассказал китайскому лидеру о предложении транспортировать и хранить иранский обогащенный уран на территории России.

