Совет мира опубликовал план восстановления Газы, состоящий из 15 пунктов

Верховный представитель Совета мира по Газе Николай Младенов опубликовал основные положения так называемой "Дорожной карты" из 15 пунктов по реализации "Всеобъемлющего мирного плана президента Трампа по Газе". Документ был опубликован после брифинга в Совете безопасности ООН.

Согласно опубликованному документу, пункты 1–5 посвящены базовым принципам, пункты 6–11 – вопросам безопасности, пункты 12–14 – деятельности международных стабилизационных сил и выводу ЦАХАЛа, а пункт 15 касается восстановления сектора Газы.

В пояснении к пункту 14 говорится, что ответственность за поддержание безопасности в районах, признанных безопасными и полностью демилитаризованными, должна быть передана палестинским гражданским властям под управлением структуры NCAG. Целью называется постепенный переход Газы к системе управления и обеспечения безопасности под контролем палестинских переходных институтов, а не вооруженных группировок или военной конфронтации.

Пункт 15 увязывает масштабное восстановление сектора с подтвержденной стабильностью и функционированием гражданской администрации. В документе подчеркивается, что устойчивое финансирование и восстановительные проекты невозможны в районах, где продолжают действовать "параллельные вооруженные структуры" и сохраняется нестабильность.

Авторы плана заявляют, что переход от гуманитарной помощи к долгосрочному восстановлению возможен только при наличии стабильности, действующих гражданских институтов, доступа для восстановления инфраструктуры и уверенности в сохранении достигнутых результатов.

Согласно документу, чем быстрее будет продвигаться реализация плана, тем быстрее в Газе смогут начаться масштабные работы по восстановлению жилья, школ, больниц, инфраструктуры и экономики.