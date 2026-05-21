Попытка теракта возле перекрестка Тапуах, подозреваемый задержан в районе Шхема
время публикации: 21 мая 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 16:22
Некоторое время назад поступило сообщение о попытке автомобильного теракта возле перекрестка Тапуах в зоне ответственности бригады "Шомрон", инцидент завершился без пострадавших.
Находившиеся в районе инцидента военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по автомобилю, после чего водитель, подозреваемый в попытке наезда, был задержан в районе деревни Хауара.
Подозреваемый передан службам безопасности для допроса.