21 мая 2026
последняя новость: 16:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Попытка теракта возле перекрестка Тапуах, подозреваемый задержан в районе Шхема

время публикации: 21 мая 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 16:22
Sraya Diamant/Flash90

Некоторое время назад поступило сообщение о попытке автомобильного теракта возле перекрестка Тапуах в зоне ответственности бригады "Шомрон", инцидент завершился без пострадавших.

Находившиеся в районе инцидента военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по автомобилю, после чего водитель, подозреваемый в попытке наезда, был задержан в районе деревни Хауара.

Подозреваемый передан службам безопасности для допроса.

