последняя новость: 19:55
Израиль

В Хевроне задержаны террористы, планировавшие совершение теракта в ближайшее время

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 мая 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 18:23
В ходе антитеррористической операции в Хевроне бойцы 932-го батальона и 5016-го резервного батальона задержали троих боевиков, связанных с ХАМАСом. По данным

ЦАХАЛа, задержанные планировали в ближайшее время совершить вооруженный теракт.

Кроме того, на этой неделе силы безопасности действовали в деревне Дир аль-Усусн в зоне ответственности бригады "Эфраим" и задержали еще одного разыскиваемого, который занимался продвижением деятельности по созданию террористической инфраструктуры.

Все задержанные переданы для дальнейшего допроса в Службу общей безопасности (ШАБАК).

