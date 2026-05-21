В Европе зафиксирован рекордный рост заболеваемости гонореей и сифилисом

В Европе зафиксирован рекордный уровень заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, включая гонорею и сифилис. Данные отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) публикует в четверг, 21 мая, BBC.

По данным ECDC, в 2024 году зафиксирован 106331 случай гонореи, это на 303% больше, чем в 2015 году. Количество зарегистрированных случаев сифилиса за тот же период более чем удвоилось и составило 45557. Специалисты полагают, что одной из причин роста заболеваемости стали пробелы в тестировании и профилактике.

Глава подразделения по ЗППП Бруно Чанчио предупредил, что такие инфекции могут вызывать серьезные осложнения, включая хроническую боль, бесплодие, а в случае сифилиса – поражение сердца и нервной системы. Он также сообщил, что число случаев врожденного сифилиса – когда инфекция передается новорожденным – почти удвоилось с 2023 по 2024 год.

Наибольшее число подтвержденных случаев гонореи и сифилиса среди европейских стран в 2024 году зарегистрировано в Испании – 37169 и 11556 соответственно.

В ECDC отметили, что наиболее уязвимой группой остаются мужчины, практикующие секс с мужчинами, однако значительный рост случаев сифилиса наблюдается и среди гетеросексуальных женщин репродуктивного возраста.

Хламидиоз остается самой распространенной бактериальной инфекцией, передающейся половым путем, хотя число случаев снизилось на 6% по сравнению с 2015 годом – до 213443.

Великобритания после Brexit не участвует в исследовании ECDC, однако публикует собственную статистику. По данным британского агентства по здравоохранению, в Англии в 2024 году зарегистрировано 71802 случая гонореи, 9535 случаев сифилиса и 168889 случаев хламидиоза. В 2025 году в Великобритании начали использовать вакцину против гонореи после того, как в 2023 году число случаев заболевания достигло рекордных 85000.