В секторе Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"

Бойцы 14-й бригады, действующие на севере сектора Газы, заметили террориста, совершавшего подозрительные действия на местности. По сообщению пресс--службы ЦАХАЛа, террорист пересек "желтую линию" и приблизился к военнослужащим, представляя непосредственную угрозу для них. После обнаружения цели силы ЦАХАЛа ликвидировали боевика.

Сообщается также, что во вторник в центральной части сектора Газы был ликвидирован боевик подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что силы Южного округа продолжают действовать в районе в соответствии с соглашением и будут реагировать на любую непосредственную угрозу.