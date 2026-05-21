В секторе Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"
время публикации: 21 мая 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 17:21
Бойцы 14-й бригады, действующие на севере сектора Газы, заметили террориста, совершавшего подозрительные действия на местности. По сообщению пресс--службы ЦАХАЛа, террорист пересек "желтую линию" и приблизился к военнослужащим, представляя непосредственную угрозу для них. После обнаружения цели силы ЦАХАЛа ликвидировали боевика.
Сообщается также, что во вторник в центральной части сектора Газы был ликвидирован боевик подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.
В ЦАХАЛе подчеркнули, что силы Южного округа продолжают действовать в районе в соответствии с соглашением и будут реагировать на любую непосредственную угрозу.