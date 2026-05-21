Повторное сообщение о розыске: пропал 35-летний Орин Шараби из Тель-Авива

Полиция Израиля вновь просит помощи в розыске 35-летнего Орина Шараби из Тель-Авива. В последний раз его видели летом прошлого года в Тель-Авиве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.75, среднего телосложения, карие глаза, лысеющий, обычно щетина или борода.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-6304444.