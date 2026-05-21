Кубок Стэнли. Начался финал Запада. "Вегас" победил "Колорадо"
время публикации: 21 мая 2026 г., 10:27 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 10:27
Начался финал Западной конференции НХЛ. "Вегас Голден Найтс" в гостях обыграл "Колорадо Эвеланш" 4:2.
В начале третьего периода "рыцари" вели в счете 3:0.
Голкипер "Вегаса" Картер Харт отразил 36 бросков.
Павел Дорофеев (Вегас) забил 10-й гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
Победный гол забил Бретт Хауден. Это его третий победный гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
