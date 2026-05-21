Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 21 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре страны. Усилится ветер.

В Иерусалиме – 12-20 градусов, в Тель-Авиве – 19-23, в Хайфе – 18-23, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 16-24, на побережье Мертвого моря – 21-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 14-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-26, на Голанских высотах – 14-23.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн 150-260 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В пятницу – переменная облачность. В субботу-воскресенье – малооблачно. В понедельник местами возможны осадки. Во вторник-среду – переменная облачность.