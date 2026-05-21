21 мая 2026
последняя новость: 07:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Культура

О спасении американских летчиков в Иране будет снят художественный фильм

США
Война с Ираном
время публикации: 21 мая 2026 г., 06:08 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 06:12
Режиссер Майкл Бэй
Jack Plunkett/Invision/AP

Режиссер Майкл Бэй снимет художественный фильм об операции по спасению двух американских пилотов после крушения их истребителя в Иране.

Как сообщает Deadline, студия Universal Pictures начала работу над проектом, сценарий которого будет основан на книге Митчелла Зукоффа, готовящейся к выходу в 2027 году.

В апреле 2026 года два американских летчика были эвакуированы после того, как их самолет был сбит над Ираном. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США".

Бэй заявил, что будущий фильм станет "признанием истинного героизма и преданности американских военнослужащих".

Ранее режиссер уже экранизировал книгу Зукоффа "13 часов" о нападении на американский комплекс в Бенгази.

