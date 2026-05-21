"Контакт с неизвестным веществом": трое погибших, десятки пострадавших в Нью-Мексико

В городе Маунтинэйр в штате Нью-Мексико, США, три человека погибли и более 20 человек, в основном сотрудники экстренных служб, прошли дезактивацию и медицинскую проверку после контакта с неизвестным веществом.

По данным полиции штата Нью-Мексико, спасателей вызвали в сельский дом к востоку от Альбукерке из-за подозрения на передозировку наркотиков. Внутри были обнаружены четыре человека без сознания, трое из них умерли, четвертый доставлен в больницу. Во время работы на месте полицейские, пожарные и медики начали жаловаться на тошноту, головокружение, кашель и рвоту.

Университетская больница Нью-Мексико сообщила, что всего были обследованы и дезактивированы 23 человека. Большинство уже выписаны, несколько пациентов остаются под наблюдением, двое сотрудников экстренных служб в тяжелом состоянии.

Власти подчеркивают, что вещество пока не идентифицировано. Предварительно считается, что оно передавалось при контакте, а не по воздуху. Расследование продолжается.