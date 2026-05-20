Победителем Лиги Европы стала "Астон Вилла"

В Стамбуле состоялся финальный матч Лиги Европы. "Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" 3:0.

"Астон Вилла" впервые стала победителем Лиги Европы. Ее тренер Унаи Эмери - пятый раз.

Первый опасный момент на 3-й минуте создали англичане. Атуболу парировал мяч после сильного удара Роджерса.

В целом, в первом тайме "Астон Вилла" владела преимуществом и логично воплотила его в гол на 41-й минуте. После подачи углового Юри Телеманс пробил в угол 0:1.

На третьей минуте, добавленной к первому тайму, британцы забили второй гол. И вновь после розыгрыша углового. Эмилиано Буэндия пробил в "девятку" 0:2. На 58-й минуте отличился Роджерс 0:3.

На 69-й минуте британцы могли увеличить преимущество. После подачи углового Онана пробил головой. Мяч попал в штангу. На 75-й минуте Буэндия вышел один на один, но пробил мимо.