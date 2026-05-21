последняя новость: 05:44
Израиль

ДТП на 7-й трассе: двое погибших, семь пострадавших

время публикации: 21 мая 2026 г., 01:15 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 05:21
Пресс-служба МАДА

В ночь на 21 мая на 7-й трассе недалеко от развязки Сорек столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека – подросток примерно 15 лет и девушка примерно 20 лет. Семь человек получили травмы разной степени тяжести, трое из них – юноша и две девушки 16-20 лет – в тяжелом состоянии.

Сотрудники службы "Маген Давид Адом" отмечают, что в результате аварии микроавтобус "был полностью раздавлен".

Полиция выясняет обстоятельства этого ДТП.

