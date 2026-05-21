Axios: новое предложение по Ирану, разногласия между Трампом и Нетаниягу

Новое предложение по урегулированию войны с Ираном, подготовленное Катаром и Пакистаном при участии Саудовской Аравии, Турции и Египта, вызвало напряженность между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным автора публикации Барака Равида, во время телефонного разговора Трамп и Нетаниягу обсуждали инициативу, которая должна сократить разрыв между позициями США и Ирана: Тегеран должен взять на себя ясные обязательства по ядерной программе, а Вашингтон – определить механизм постепенного размораживания иранских средств. Источники Axios утверждают, что Нетаниягу выступает против этого предложения и может в ближайшее время добиваться встречи с Трампом в Вашингтоне, чтобы изложить свои возражения более детально.

Публикация Axios вышла на фоне сообщений иранских СМИ о продолжающемся обмене предложениями через посредников. Агентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, передавало со ссылкой на представителя МИД Эсмаила Багаи, что США через Пакистан направили Тегерану "пересмотренные пункты и соображения" после получения иранского предложения; по словам Багаи, иранская сторона продолжает их изучать.

Ранее Nour News также сообщало, что Иран не считает себя связанным американскими дедлайнами и объявит ответ после завершения рассмотрения предложения. В более ранних заявлениях иранская сторона связывала возможное прекращение войны с прекращением боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, а также с вопросами снятия санкций, разморозки активов и режима прохода через Ормузский пролив.

По данным Axios, Трамп пока не определился окончательно, продолжать ли дипломатические усилия или возобновить удары по Ирану. Ранее издание сообщало, что президент США временно приостановил подготовку атаки после обращений лидеров стран Персидского залива, но распорядился сохранять готовность к масштабной операции, если переговоры не приведут к приемлемому результату.

20 мая, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом с военно-воздушной базы Эндрюс, Дональд Трамп заявил, что Нетаниягу "сделает все, что я скажу". При этом на прямой вопрос о том, совпадают ли позиции двух лидеров по Ирану, Трамп коротко ответил: "Да". Трамп также выразил поддержку Нетаниягу, назвав его "премьер-министром военного времени", с которым, по его мнению, несправедливо обращаются в самом Израиле: "У них там есть президент, который относится к нему очень плохо". Говоря о переговорах с Ираном, Трамп заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт немедленно: "Мы дадим один шанс. Я не тороплюсь". По его словам, он предпочел бы мирное решение: "В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей. Мы можем действовать и по-другому, но я бы хотел, чтобы погибло немного людей". Трамп также усомнился в том, что иранское руководство действует в интересах собственного народа, отметив "небывалый уровень гнева" в иранском обществе. На вопрос о том, не затягиваются ли переговоры, Трамп ответил: "Скажем так: война во Вьетнаме была 19 лет, в Афганистане – 10, в Ираке – 12, в Корее – 7. Вторая мировая – 4 года. В Иране сейчас – три месяца, и большую часть этого времени действовало перемирие".