ДТП на 6-м шоссе, молодая женщина в тяжелом состоянии
время публикации: 21 мая 2026 г., 22:35 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 22:40
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на шоссе №6 возле развязки Сорек.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, включая девушку в возрасте примерно 20 лет, получившую тяжелые травмы конечностей. Еще двое пострадавших получили легкие травмы.
Девушка была эвакуирована в больницу "Каплан" в тяжелом состоянии.