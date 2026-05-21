ДТП на 6-м шоссе, молодая женщина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о ДТП с участием двух автомобилей на шоссе №6 возле развязки Сорек.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, включая девушку в возрасте примерно 20 лет, получившую тяжелые травмы конечностей. Еще двое пострадавших получили легкие травмы.

Девушка была эвакуирована в больницу "Каплан" в тяжелом состоянии.