Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85

Женщина в возрасте около 40 лет погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85, недалеко от каменоломни Кадарим.

Бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть женщины на месте происшествия.

В больницу "Зив" в Цфате были доставлены двое пострадавших в том же ДТП: мужчина около 50 лет и ребенок около 10, оба – в состоянии средней тяжести: