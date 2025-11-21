Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85
время публикации: 21 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 16:05
Женщина в возрасте около 40 лет погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85, недалеко от каменоломни Кадарим.
Бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть женщины на месте происшествия.
В больницу "Зив" в Цфате были доставлены двое пострадавших в том же ДТП: мужчина около 50 лет и ребенок около 10, оба – в состоянии средней тяжести: