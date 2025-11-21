x
21 ноября 2025
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2025
|
21 ноября 2025
|
последняя новость: 16:11
21 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85

ДТП
время публикации: 21 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 16:05
Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте около 40 лет погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85, недалеко от каменоломни Кадарим.

Бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть женщины на месте происшествия.

В больницу "Зив" в Цфате были доставлены двое пострадавших в том же ДТП: мужчина около 50 лет и ребенок около 10, оба – в состоянии средней тяжести:

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook