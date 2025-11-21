x
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
21 ноября 2025
Израиль

В Рафиахе ликвидированы шестеро террористов, еще пятеро задержаны

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 21 ноября 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 15:52
В Рафиахе ликвидированы шестеро террористов, еще пятеро задержаны
AP Photo/Ariel Schalit

Силы ЦАХАЛа в течение последних недель проводят операцию в районе Рафиаха, сосредоточив усилия на уничтожении оставшихся в этом районе туннелей и ликвидации находящихся там боевиков.

В пятницу, 21 ноября, около 15 террористов вышли из подземной инфраструктуры в двух точках в районе, расположенном за так называемой "желтой линией" в восточной части Рафиаха.

Военно-воздушные силы, действуя по указанию наземных сил и согласно разведывательной информации ШАБАКа, ликвидировали шестерых террористов. Одновременно силы бригады НАХАЛ, действующие в этом районе, задержали пятерых боевиков, которые были доставлены для дальнейшего допроса ШАБАКом на территории Израиля.

Израиль
