21 ноября 2025
21 ноября 2025
Израиль

"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль ликвидирует лидеров террора, невзирая на соглашение

Ликвидация
ХАМАС
Террористы
время публикации: 21 ноября 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 21 ноября 2025 г., 15:15
"Аш-Шарк аль-Аусат": израиль ликвидирует лидеров террора, невзирая на соглашение
Пресс-служба ЦАХАЛа

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" рассказывает о дерзкой израильской наземной спецоперации в центральной части сектора Газы, в ходе которой был ликвидирован высокопоставленный член террористической организации "Комитеты народного сопротивления", а в другой операции был уничтожен боевик ХАМАСа в западной части сектора. Об этом со ссылкой на саудовское СМИ пишет в пятницу, 21 ноября, "Исраэль а-Йом".

О гибели активиста "Комитетов народного сопротивления" Уасима Абдельхади сама группировка сообщила 17 ноября, не уточняя обстоятельств его гибели. Параллельно с этим ХАМАС сообщил о ликвидации одного из "полевых командиров" во время ударов израильской армии по целям в Хан-Юнисе, а саудовский канал "Аль-Хадат" сообщил о гибели командира батальона "Зейтун" Имама Аслама.

Израиль к настоящему моменту подтвердил ликвидацию руководителя военно-морского подразделения ХАМАСа Абдаллы Абу Шмалы.

Палестинские источники сообщали, что в числе атак по "базе целей", осуществленной после нарушения ХАМАСом условий соглашения о прекращении огня, была также попытка ликвидации высокопоставленного активиста "Исламского джихада", он был ранен, но выжил.

Эта серия ударов, по мнению арабских источников, направлена на то, чтобы дать понять: соглашение о прекращении огня не защищает высокопоставленных террористов, в том числе и действующих из-за рубежа, о чем свидетельствует недавняя операция против активистов ХАМАСа в Ливане.

Израиль
