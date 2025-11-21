В Самарии силами ЦАХАЛа уничтожен террорист, еще трое задержаны

В деревне Тель, недалеко от Шхема, бойцы ЯМАМ ликвидировали боевика, палестинского полицейского, накануне ранившего резервиста ЦАХАЛа.

Во время операции в пятницу, 21 ноября, бойцы опознали террориста, держащего длинноствольное оружие. Когда он открыл огонь по военнослужащим, то был уничтожен ответным выстрелом. Силы "Гивати" в ходе операции задержали еще одного боевика, который сдался сам.

В деревне Буркин бойцы подразделения "Дувдеван" задержали боевика, который стрелял по силам ЦАХАЛа.

Одновременно с этим бойцы ЯМАМ действовали в лагере Фара, где был задержан еще один подозреваемый в террористической деятельности.

Задержанные боевики, все они служат в палестинской полиции, были переданы для дальнейшего расследования в ШАБАК. Среди сил ЦАХАЛа пострадавших нет.