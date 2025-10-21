Тела еще двух заложников доставлены в Израиль

Вечером 21 октября из сектора Газы через "Красный Крест" Израилю переданы останки двух заложников. Это седьмая передача останков погибших в плену.

В 22:20 канцелярия премьер-министра Израиля сообщила: "При посредничестве "Красного Креста" Израиль получил два гроба с телами погибших заложников, которые были переданы силам ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газа. Оттуда их переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием главного раввина ЦАХАЛа. Затем тела будут доставлены в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семьям будет направлено официальное извещение".

Десятки жителей округа Эшколь с флагами встречали машины, перевозящие останки, при их въезде на израильскую территорию.

Останки первых четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

20 октября корреспондент медиакорпорации "Кан" Сулейман Масаудэ передал: ожидается, что в ближайшие дни под давлением США и посредников ХАМАС вернет Израилю тела еще нескольких заложников.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

Израиль обвиняет ХАМАС в нарушении условий соглашения и утверждает. 19 октября в ответ на террористическую атаку на израильских военных в Рафиахе Израиль объявил, что закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газы для поставки гуманитарных грузов, но под давлением США это решение было отменено. Вместе с тем пограничный переход "Рафиах" на границе сектора Газы и Египта по-прежнему не работает для прохода частных лиц.