21 октября 2025
Израиль

"Красный Крест" получил останки двух заложников и направляется к позиции ЦАХАЛа

время публикации: 21 октября 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 21:55
"Красный Крест" получил останки двух заложников и направляется к позиции ЦАХАЛа
AP Photo / Yousef Al Zanoun

ЦАХАЛ получил сообщение от "Красного Креста", что представители этой организации получили от ХАМАСа два гроба с останками заложников и направляются к позиции ЦАХАЛа в секторе Газы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС должен выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения всех погибших.

