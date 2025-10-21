"Красный Крест" получил останки двух заложников и направляется к позиции ЦАХАЛа

ЦАХАЛ получил сообщение от "Красного Креста", что представители этой организации получили от ХАМАСа два гроба с останками заложников и направляются к позиции ЦАХАЛа в секторе Газы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС должен выполнить условия соглашения и сделать все возможное для возвращения всех погибших.