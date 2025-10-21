x
Израиль

В Кирьят-Гате состоялось открытие американо-израильского штаба по координации действий в Газе

Газа
США
Израиль
время публикации: 21 октября 2025 г., 18:24 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 18:53
В Кирьят-Гате состоялось открытие американо-израильского штаба по координации действий в Газе
Chaim Goldberg/Flash90

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс во время визита в Кирьят-Гат официально объявил об открытии штаба по координации действий Израиля и США в рамках плана Трампа по реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Штаб расположился в большом промышленном здании в Кирьят-Гате. В нем уже находятся сотни военнослужащих со всего мира: американцы, британцы, канадцы и представители других стран.

На брифинге для израильских СМИ присутствовали также специальные посланники Вашингтона Стив Виткофф и Джаред Кушнер. За спиной Вэнса развевались флаги Дании, Германии, Иордании.

В начале брифинга вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил: "Прошла неделя с момента начала реализации исторического мирного плана Трампа, и дела идут лучше, чем предполагалось. Ситуация сложная. Сражаются два врага: террористическая организация, которая убила множество людей, и Армия обороны Израиля, которая защищает израильтян, а между ними – простые граждане, оказавшиеся в центре конфликта".

Вэнс заявил, что нарушения режима прекращения огня неизбежны, это происходит, когда долго воюют два ненавидящих друг друга врага. Но эти вспышки конфликта не означают прекращения перемирия.

Джаред Кушнер заявил, что США всегда знали, что реализация соглашения будет состоять из двух этапов: первый – это возвращение живых заложников, второй – возвращение останков погибших, и над этим сейчас работают посредники. Но самое главное – это создать механизм снижения напряженности. "Этот механизм работает уже неделю. И, если все проявят решимость, уже через неделю можно будет увидеть большой прогресс".

Позднее на вопрос журналиста медиакорпорации "Кан" о том, когда будут возвращены тела всех погибших заложников, Вэнс ответил: "На это потребуется время".

Стив Виткофф выразил надежду, что опыт, полученный в израильском координационном центре, позднее будет использоваться в других войнах, "после того, как мы научимся переходить от войны к миру".

Израиль
