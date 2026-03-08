Чемпионат мира по бейсболу. Израильтяне проиграли в первом матче
время публикации: 08 марта 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 07:43
В первом матче чемпионата мира по бейсболу израильтяне проиграли сборной Венесуэлы 3:11.
Результаты остальных сегодняшних матчей World Baseball Classic:
Пуэрто-Рико - Панама 4:3
США - Великобритания 9:1.
