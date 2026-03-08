x
Спорт

Чемпионат мира по бейсболу. Израильтяне проиграли в первом матче

Бейсбол
время публикации: 08 марта 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 07:43
Чемпионат мира по бейсболу. Израильтяне проиграли в первом матче
AP Photo/Lynne Sladky

В первом матче чемпионата мира по бейсболу израильтяне проиграли сборной Венесуэлы 3:11.

Результаты остальных сегодняшних матчей World Baseball Classic:

Пуэрто-Рико - Панама 4:3

США - Великобритания 9:1.

Спорт
