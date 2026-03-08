Axios: США и Израиль обсуждали вариант спецоперации для захвата высокообогащенного урана в Иране

США и Израиль обсуждали возможность проведения на территории Ирана операции с участием спецназа для захвата или нейтрализации запасов высокообогащенного урана, пишет Axios со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений. По сведениям издания, речь идет примерно о 450 килограммах урана, обогащенного до 60%, который в Вашингтоне и Иерусалиме рассматривают как одну из главных проблем в контексте иранской ядерной программы.

Как пишут авторы статьи Барак Равид и Марк Капуто, среди обсуждавшихся вариантов были вывоз ядерного материала из Ирана и его обезвреживание на месте с участием специалистов-ядерщиков. Для реализации такого сценария потребовались бы действия непосредственно на иранской территории, включая доступ к укрепленным подземным объектам. По информации издания, этот вариант входил в число опций, представленных президенту США Дональду Трампу еще до начала нынешней войны.

При этом, по сведениям Axios, на данный момент речь идет именно об обсуждении возможного сценария, а не о принятом решении.

Ранее NBC сообщал, что Трамп в частном порядке проявлял интерес к ограниченному использованию американских сухопутных сил в Иране для выполнения конкретных задач, связанных в том числе с ядерной инфраструктурой. Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не исключал будущего установления контроля над иранскими ядерными материалами, но подчеркивал, что сейчас такой шаг не планируется.