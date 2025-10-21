x
21 октября 2025
21 октября 2025
Израиль

"Кан": ХАМАС принимает участие в формировании правительства технократов

Газа
ХАМАС
время публикации: 21 октября 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 10:18
"Кан": ХАМАС принимает участие в формировании правительства технократов
AP Photo/Khalil Hamra

ХАМАС тайно принимает участие в формировании правительства технократов, которое, согласно плану Трампа, должно взять на себя управление Газой. Об этом в эфире "Кан Бет" сообщил журналист Элиор Леви.

Согласно опубликованной информации, факт участия ХАМАСа в выборе министров правительства технократов известен арабским посредникам.

Как сообщает Леви, ХАМАС сформировал почти половину списка участников будущего правительства.

Речь идет о людях, поддерживающих ХАМАС и его принципы. Вторую половину состава сформировала Палестинская национальная администрация. Ее представителям также хорошо известно, что ХАМАС принимает участие в формировании состава правительства.

"Кан" сообщил также, что египетские и иные арабские посредники представили ХАМАСу полный список министров будущего правительства технократов. Это было сделано для того, чтобы получить легитимацию со стороны ХАМАСа.

Напомним, что согласно плану Трампа, ХАМАС не должен принимать какого-либо участия – прямого или побочного – в управлении сектором Газы.

Официальные израильские источники заявили в ответ на публикацию "Кан", что "никто не будет назначен в управление Газой без нашего согласия".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
