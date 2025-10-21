Управление кадров ЦАХАЛа ограничивает переход резервистов из одного подразделения в другое

Управление кадров ЦАХАЛа разослало в части новый циркуляр под заголовком "Управление ресурсом дней резервистской службы (части резерва) в условиях чрезвычайного положения", который вступит в силу с 1 ноября 2025 года.

Циркуляр был подготовлен по итогам внезапной проверки, проведенной управлением кадров на фоне острой общественной критики и критики внутри армии относительно управления кадровыми ресурсами резервистской службы.

В соответствии с новой политикой Управления кадров будет жестко ограничен переход резервистов между частями (так называемые "командировки"). Будет запрещено прикомандирование более чем к двум частям в течение 60 дней активной резервной службы.

Прикомандирование на срок более 60 дней в тыловую часть будет требовать исключительного разрешения и может привести к постоянному прикреплению прикомандированного к принявшей его части без возможности вернуться в исходную.

Также циркуляр отменяет возможность пребывания за границей во время активной резервной службы, за исключением определенных и заранее утвержденных случаев.

Служащий, находящийся за границей в нарушение новых правил, будет немедленно отстранен от резервной службы с последствиями для его статуса и прав.

Еще один параграф циркуляра запрещает поиск кадров для резервистских частей через социальные сети и другие неофициальные каналы.

Также среди новых правил – запрет на призыв гражданских работников ЦАХАЛа на резервистскую службу в тех же подразделениях, в которых они работают.