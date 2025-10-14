Глава МИД Египта: отобраны 15 технократов в совет по административному управлению Газой

Глава МИД Египта Бадр Абдулати заявил агентству AP, что для управления послевоенной Газой отобраны 15 палестинских технократов.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Кейс отметил, что Абдулати не назвал имен тех, кто войдет в совет, но отметил, что кандидатуры были одобрены всеми палестинскими фракциями, включая ХАМАС, и утверждены Израилем.

"Нам необходимо их разместить на месте, чтобы они взяли на себя заботу о повседневной жизни людей, а Совет мира, возглавляемый Трампом, должен поддерживать их и контролировать поток средств, поступающих на восстановление Газы", – сказал Абдулати.