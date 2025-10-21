Отец погибшего в Газе солдата получил уведомление об иске против его сына

Через девять месяцев после гибели сержанта Яхава Хадара, бойца разведроты "Нахаль", погибшего в январе при взрыве здания в Байт-Ханун, его отец обнаружил, что против сына подан гражданский иск. Причина – авария на внедорожнике-рейнджере, произошедшая пять лет назад, когда Яхав был 15-летним подростком без водительских прав. Иск подан в мировой суд Ришон-ле-Циона.

Ави Хадар рассказал редакции Walla News, что у Яхава не было водительских прав. Вместе с ним на квадроцикле катался его приятель. Квадроцикл перевернулся, второй мальчик получил легкие травмы. По словам Ави Хадара, он знает и пострадавшего юношу, и его родителей. Он знает, что мальчик вырос здоровым, скоро пойдет в армию и станет десантником.

По словам отца, за прошедшие после аварии пять лет никто не вспоминал об аварии."Эти люди были частью твоей повседневной жизни, а потом ты узнаешь, что они подают в суд на твоего сына, солдата, погибшего, защищая страну. Это непостижимо", – говорит отец.

После волны публикаций в израильских СМИ адвокатская контора, через которую был подан иск, сообщила о его отзыве.