01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Нетаниягу сообщил о скором уходе в отставку Рона Дермера

время публикации: 01 октября 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 09:39
Рон Дермер
Chaim Goldberg/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил на заседании правительства, состоявшемся 30 сентября, что министр стратегического планирования Рон Дермер в ближайшее время покинет свою должность.

В то же время, по словам Нетаниягу, "Дермер останется рядом". Судя по всему, Нетаниягу планирует назначить Дермера на должность советника после того, как министр стратегического планирования уйдет в отставку.

Впервые о намерении Дермера уйти в отставку сообщалось в августе 2025 года. По информации, опубликованной тогда газетой "Исраэль а-Йом" со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве, Дермер счел свою миссию выполненной после американо-израильского удара по объектам иранской ядерной программы. Сообщалось также о разногласиях между Дермером и главой Совета по национальной безопасности Цахи Анегби по вопросу о ведении переговоров с ХАМАСом.

Рон Дермер пользуется уважением в политических и дипломатических кругах. Бывший посол Израиля в США Майкл Орен в беседе с корреспондентом Newsru.co.il назвал очень важной роль Дермера в формировании отношений с США в период войны с Ираном.

Израиль
