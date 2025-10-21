x
21 октября 2025
21 октября 2025
Израиль

Полиция Тель-Авива опубликовала видео спасения раненой морской черепахи

время публикации: 21 октября 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 19:16
Морская полиция Тель-Авива опубликовала видео спасения раненой морской черепахи
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники морской полиции Тель-Авива обнаружили морскую черепаху с поврежденным панцирем в районе станции Ридинг. Они осторожно подняли ее на борт катера и затем передали для лечения Управлению природы и парков.

Пресс-служба полиции отмечает, что в последние дни морская полиция Тель-Авива получила несколько сообщений о морской черепахе возле тель-авивского побережья, которая выглядела больной. Катера несколько раз выходили в море для поиска черепахи, но не могли ее найти. Во вторник, 21 октября, когда морской патруль в очередной раз прочесывал прибрежный участок, поступило еще одно сообщение – черепаха была замечена между стоянкой яхт "Мариной" и станцией Ридинг.

"Полиция Израиля считает спасение жизни – человека или животного – высшим приоритетом и ежедневно действует из побуждений долга, гуманизма и ответственности перед обществом во имя всех живых существ", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

