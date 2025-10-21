Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прибыл в Израиль. Ожидаются пробки

В международном аэропорту "Бен-Гурион" приземлился самолет ВВС США Air Force Two: вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс прибыл в Израиль. Ему предстоит встретиться с главой правительства Биньямином Нетаниягу и другими официальными лицами.

По данным израильских СМИ, Вэнс будет наблюдать за действиями главы израильского правительства, чтобы добиться продвижения сделки. В администрации Трампа опасаются, что Израиль возобновит активные действия в секторе Газы в связи с невыполненными ХАМАСом условиями первого этапа сделки.

Ожидается, что визит вице-президента США и усилия спецпосланника президента Стивена Виткоффа и советника Трампа Джареда Кушнера подстегнут работу международной группы по поиску останков заложников на территории сектора Газы.

В связи с прибытием вице-президента США в целях обеспечения безопасности визита в 13:00 полиция перекроет шоссе 1 Тель-Авив – Иерусалим от развязки Ганот в восточном направлении.