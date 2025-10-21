Самолет египетской разведки приземлился в Израиле
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 12:35
21 октября в Израиле приземлился частный самолет, находящийся в распоряжении командования египетской разведки.
Помимо прочего, самолет использовался главой египетской разведки Хасаном Рашадом для полетов в Доху во время предыдущих сделок между Израилем и ХАМАСом.
Египетский самолет прибыл в Израиль незадолго до прибытия в Израиль вице-президента США Джэйди Вэнса.