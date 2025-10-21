x
21 октября 2025
21 октября 2025
Израиль

Самолет египетской разведки приземлился в Израиле

Египет
время публикации: 21 октября 2025 г., 12:35
Самолет египетской разведки приземлился в Израиле
AP Photo/Akira Suemori

21 октября в Израиле приземлился частный самолет, находящийся в распоряжении командования египетской разведки.

Помимо прочего, самолет использовался главой египетской разведки Хасаном Рашадом для полетов в Доху во время предыдущих сделок между Израилем и ХАМАСом.

Египетский самолет прибыл в Израиль незадолго до прибытия в Израиль вице-президента США Джэйди Вэнса.

Израиль
