21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
21 октября 2025
21 октября 2025
21 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Транспорт
время публикации: 21 октября 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 09:37
Из-за визита вице-президента США перекрывают дороги: список
Avshalom Sassoni/Flash90

Компания "Нетивей Исраэль" сообщила, что в связи с обеспечением безопасности визита вице-президента США Джеймса Вэнса в Израиль во вторник, 21 октября, и в четверг, 23 октября, ожидаются значительные изменения в организации движения на междугородних трассах.

В день прибытия делегации во вторник:

– Шоссе 1 (Тель-Авив – Иерусалим) будет открытым с утра, но с 13:45 оно будет перекрыто полицией от развязки Ганот в восточном направлении.

– Развязка Даниэль (въезд на 6 трассу) будет закрыта на юг до развязки Кирьят-Гат.

– Шоссе 35 будет перекрыто от развязки Кирьят-Гат до въезда в промышленную зону Кирьят-Гата в западном направлении, с 15:45 оно будет перекрыто от перекрестка Intel в восточном направлении.

– Подъем на трассу 6 от развязки Маахаз на север до развязки Даниэль будет перекрыт.

– Шоссе 1 будет перекрыто от развязки Даниэль до Иерусалима.

Во время движения кортежа будут перекрываться дороги по ходу его следования, движение частного транспорта будет запрещено. Водителям рекомендуется искать альтернативные маршруты.

Израиль
