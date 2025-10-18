СМИ: на предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США

На предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США Дж. Д. Вэнса. Об этом сообщают 12-й телеканал, Ynet и Times of Israel.

Предположительно, Вэнс прилетит в понедельник, 20 октября.

Официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало.

По всей видимости, Вэнса будет сопровождать спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, который недавно побывал в Израиле вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Цель нынешнего визита: содействие реализации пунктов соглашения о прекращении огня в Газе.