x
18 октября 2025
|
последняя новость: 13:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 13:08
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: на предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США

США
Израиль
время публикации: 18 октября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 12:45
СМИ: на предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США
Oliver Contreras/Pool via AP

На предстоящей неделе ожидается визит в Израиль вице-президента США Дж. Д. Вэнса. Об этом сообщают 12-й телеканал, Ynet и Times of Israel.

Предположительно, Вэнс прилетит в понедельник, 20 октября.

Официального подтверждения из Вашингтона пока не поступало.

По всей видимости, Вэнса будет сопровождать спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф, который недавно побывал в Израиле вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Цель нынешнего визита: содействие реализации пунктов соглашения о прекращении огня в Газе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 октября 2025

Виткофф: удар Израиля по ХАМАСу в Дохе имел "метастазирующий эффект" на переговоры
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 октября 2025

Спецпосланник Трампа Виткофф в воскресенье вновь отправится на Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

США дали понять, что реализация соглашения продолжится несмотря на задержку с возвращением тел